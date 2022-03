Prefeito Miguelzinho testou positivo para COVID

O site da Prefeitura Municipal de Além Paraíba informou ontem, 07 de fevereiro, que o prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior, testou positivo para covid, no último final de semana.

Segundo informação da assessoria de gabinete do Prefeito Municipal, Miguel está assintomático, ou seja, sem sintomas para covid.

Ele continua em isolamento domiciliar, que termina no próximo domingo, 13 de fevereiro.

A primeira Dama, Ciele, que já teve a doença testou negativo.

A filha do Prefeito, Ana Elisa, também testou positivo antes do Prefeito mas já saiu do prazo de quarentena sem ter apresentado sintomas consideráveis.