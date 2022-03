Obra do Asilo Ana Carneiro é concluída

Foram restauradas todas as dependências com pinturas(internas e externas), embolsos, reformas das estruturas dos telhados e revitalização das áreas externas ao Asilo. (Facebook Rotary)

Rotary Club de Além Paraíba através do Projeto Renovação, em parceria com a Prefeitura Municipal e solidariedade/contribuição de empresários locais, executou em 08 meses, com gasto aproximado de R$200.000,00, diversas melhorias nas edificações do Asilo Ana Carneiro.

A necessidade da obra era imediata, pois algumas alas apresentavam revestimentos soltando no teto, deformações nas paredes, pinturas gastas e problemas nos telhados. A interdição poderia acontecer há qualquer momento!

Assim, restauramos todas as dependências com pinturas(internas e externas), embolsos, reformas das estruturas dos telhados e revitalização das áreas externas ao Asilo.

Nós Rotarianos estamos felizes e agradecidos com o Projeto, que muito nos envolveu e sensibilizou pela causa dos idosos, onde contribuímos em proporcionar segurança, bem estar e qualidade de vida aos velhinhos, funcionários e visitantes.

ANTES DA REFORMA

REFORMA CONCLUÍDA