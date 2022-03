Chefe da Epidemiologia nega manipulação de dados da Covid em Além Paraíba

Na tarde de ontem, 08 fevereiro, a Chefe da Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba, enfermeira Juliana Mariano, responsável pelas ações de prevenção e combate à Covid, ocupou suas redes sociais para se defender de insinuações publicadas por veículos de comunicação locais. Tais publicações, multiplicadas através das redes sociais e aplicativos de mensagens, colocavam em dúvida os números registrados pela Secretaria Municipal de Saúde nos boletins oficiais da Covid.

Juliana Mariano fez o seguinte desabafo na internet:

- “Ontem tomei conhecimento de uma matéria publicada, colocando em dúvida as informações repassadas à população de Além Paraíba dos dados COVID, publicados no Boletim Epidemiológico municipal.

Em meu perfil pessoal, venho a público esclarecer, que o Boletim Epidemiológico municipal, é elaborado por mim; com informações recebidas do setor de epidemiologia municipal, da Gerência Regional de Saúde de Leopoldina (casos de internações fora do domicílio), dos laboratórios particulares do município e do Hospital São Salvador.

Sou enfermeira há 17 anos. Minha família se desdobrou para me dar formação acadêmica. E acima de tudo, minha criação é baseada em princípios e bons costumes. Jamais colocaria tudo isso a perder, por dinheiro nenhum, para manter cargo ou qualquer outro vínculo.

Esclareço aos verdadeiros interessados na verdade, que o número de óbitos do boletim, só é alterado após o setor de epidemiologia receber notificação de COVID, devidamente preenchida e Declaração de óbito constando "COVID " como uma das causas da morte. Com essa documentação em mãos, o setor tem condições de encerrar o caso no sistema do Estado (SIVEP GRIPE) e assim, posso informar o caso no boletim municipal. Desde o início da pandemia fazemos dessa forma. Isso não será mudado por conta de calúnias e difamações. Precisamos do tempo para se cumprir os trâmites legais e isso será mantido.

A população de Além Paraíba pode ter certeza que tem uma equipe muito comprometida com a verdade, trabalhando arduamente, por todo este tempo da pandemia. E em caso de dúvidas, estamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Todo meu respeito a vocês!”- publicou a enfermeira.

Atualização dos números da Covid em Além Paraíba

Os casos positivos de Covid em Além Paraíba continuam altos. O Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde registrou na noite de hoje, 09 de fevereiro, 100 casos suspeitos em investigação, 88 estão em isolamento domiciliar e 02 óbitos em investigação.

Dos 5.511 casos confirmados durante dois anos de pandemia, 01 pessoa está em isolamento clínico, 372 estão em isolamento domiciliar, no momento. Infelizmente já foram registros 167 óbitos, sendo 1 morte em janeiro e 3 neste mês de fevereiro. Durante 23 meses de pandemia, 4.780 pessoas foram recuperadas da doença.

Os números da covid registrados nos Boletins Epidemiológicos de Além Paraíba seguem em alta desde a primeira quinzena de janeiro-2022. O mês de janeiro fechou registrando exatamente 1.245 casos positivos de covid. Esse número é maior do que a soma dos oito meses anteriores (maio a dezembro 2021).