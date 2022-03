FPM repassou R$ 2,430 milhões para Além Paraíba em janeiro

No mês passado (janeiro), a Prefeitura de Além Paraíba recebeu R$ 2.431.465,94 do Fundo de Participação dos Municípios, repassado pelo governo federal. O repasse acumulado do ano passado, alcançou R$ 26.677.262,60. Em 2020 o repasse total foi de R4 22.453.626,90.

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é a principal fonte de recursos dos municípios brasileiros de médio e pequeno porte. Os dados estão disponíveis no site da prefeitura e no site do Tesouro Nacional.