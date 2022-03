Temporal alagou a cidade e causou muitos estragos

Equipes da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Além Paraíba estão, desde sábado à noite, 12 de fevereiro, trabalhando pesado nas ruas da cidade, retirando lama, barreiras, e reconstituindo calçamentos. Um forte temporal caiu sobre Além Paraíba e região no início da noite do último dia 12, e provocou muitos estragos, tanto na área urbana do município quanto na zona rural. A chuva forte durou cerca de 2 horas, apavorando moradores de vários bairros. A situação mais grave ocorreu no Jardim Paraíso. Devido a escavações de um loteamento no local conhecido como "Tiro de Guerra", a lama da chuva, em grande quantidade, alagou a rua Antônio Galdino, e atingiu várias residências. Moradores postaram vídeos de desespero na internet, pedindo por socorro. A água atingiu várias residências e muitas pessoas perderam móveis e pertences.

Para agravar a situação no Jardim Paraíso, o nível do Rio Limoeiro subiu muito rapidamente e as águas invadiram a Rua 24 de Março, assustando os moradores do bairro e toda a população ribeirinha, incluindo aí o Terreirão e a Vila Laroca. A tragédia das chuvas de 2012 ainda não saiu das cabeças traumatizadas com desabamentos de casas e mortes de pessoas conhecidas. Felizmente, a chuva do último sábado causou apenas danos materiais.

Foram 94 milímetros de chuva em pouco menos de duas horas. Muitas pessoas afirmam ter se tratado de uma "tromba d'água", tamanho o volume e a força do temporal, que também teve ventos fortes, a ponto de derrubar um out-door na rua de subida do Hospital São Salvador. Ruas foram transformadas em pequenos rios. Nos morros, eram "cachoeiras" arrastando lama e os paralelepípedos dos calçamentos.

Dentro da cidade, além do Jardim Paraíso, os bairros mais afetados foram São José (Bairro da Saúde e a parte baixa do Beco da Floresta, onde há um ribeirão); Terra do Santo, Granja Três de Outubro, parte da Vila Laroca (Banqueta e Terreirão) e também no Santa Marta.

Na Zona Rural, houve queda de barreiras bloqueando várias estradas, caso do Torrentes e estrada que liga o Boiadeiro ao Aterrado. As máquinas da Prefeitura tiveram que agir com rapidez.

Outra situação que deixou a cidade apavorada foi a ocorrida com o Supermercado Bahamas Mix, localizado na BR 116, no Bairro São Luiz. O supermercado foi invadido pela água. Em seu interior havia inúmeros clientes fazendo compras. O interior da loja foi tomado pela lama. Os clientes, alheios ao perigo de um choque elétrico, continuaram passando suas compras nos caixas.

No distrito de Angustura, o maior problema foi a estrada que, apesar do marketing de campanha para a reeleição do atual prefeito, Miguel Belmiro Júnior, continua sem calçamento e com bastante buracos (assim como as principais ruas da cidade, lotadas de "crateras", sem nenhum trabalho de recapeamento asfáltico há meses- o que vem gerando muitas críticas à atual administração do município. Onde está a propalada "usina de asfalto"?).

Defesa Civil falhou

O trabalho feito pela Coordenadoria da Defesa Civil de Além Paraíba sempre foi muito elogiado pela população do município. As comunicações sempre foram feitas a tempo, com transparência e respostas rápidas. Porém, desta vez houve uma grave falha. A população foi pega de surpresa pelo temporal ocorrido na noite do último dia 12 de fevereiro. A Defesa Civil passou o dia a informar apenas sobre a vazão do Rio Paraíba e publicou simente uma nota sobre chuva, diluída em meio às outras postagens. Mesmo assim, a previsão era de apenas 30mm de chuva para todo o sábado. E firam 94mm em cerca de 1 hora. Quando a Defesa Civil voltou a ocupar a internet para falar da possibilidade de transbordo do Rio Limoeiro, várias casas já haviam sido invadidas pelas águas.

Prefeitura minimizou o ocorrido

Minutos após o final da chuva, a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, emitiu uma nota em sua rede social, afirmando que as chuvas que tinham caído sobre a cidade naquela noite haviam causado apenas "PEQUENOS ALAGAMENTOS", o que não foi correspondente com a realidade dos fatos. A nota da PMAP, também assinada pela Defesa Civil e Secretaria Municipal de Obras, foi duramente criticada pela população. Na internet, várias pessoas exigiram que a Administração Municipal apagasse o infeliz post e pedisse desculpas à população- o que ainda não foi feito.