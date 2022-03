Blogueira suspeita de integrar quadrilha criminosa cumprirá prisão domiciliar em Areal

A blogueira carioca Rayane Figliuzzi, de 24 anos, acusada de fazer parte de uma quadrilha de estelionatários no RJ, cumprirá prisão domiciliar em Areal. Ela havia sido presa por policiais militares de Três Rios enquanto estava em um restaurante, neste domingo (13). Contudo, Rayane foi liberada para voltar para sua residência.

A suspeita conseguiu ficar em casa porque é mãe de um bebê de seis meses.

Rayane, ou Ray, como é chamada, era mais conhecida por ser atriz, modelo e blogueira com mais de 88 mil seguidores. Segundo Ministério Público de Santa Catarina, ao conhecer seu noivo, Alexandre Navarro Junior, de 28 anos, ela passou a ajudá-lo em sua quadrilha, emprestando sua maquininha de cartão e fazendo de suas contas bancárias vias do dinheiro ilegal, que depois seria transferido para o criminoso.



De acordo com as informações, a blogueira atuava em conjunto com outras 14 pessoas no grupo que era especializado no chamado "golpe do motoboy", em que os criminosos ligavam para as vítimas se passando por representantes de agências bancárias.

Os suspeitos comunicavam que foi identificada uma compra suspeita, pediam para a vítima digitar a senha do cartão e enviavam um motoboy para recolher o cartão para que fosse descartado.



Os agentes trirrienses receberam informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro informando que estava monitorando Rayane, contra a qual havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis, e que ela estava em um restaurante na Rua Mônica Quintella, no Centro da cidade.

A suspeita foi conduzida para delegacia de Três Rios, ouvida e liberada logo em seguida. Ela vai cumprir a prisão domiciliar em sua casa, em Areal. Em entrevista concedida ao portal G1, os advogados de Rayane negaram as acusações.

"Rayane não ficou presa na delegacia. Sua liberação foi determinada pelo juízo de Santa Catarina para que ela responda por seus atos em prisão domiciliar. Sobre ser apontada como participante de uma quadrilha de estelionatários, sua inocência ficará provada no decorrer da instrução criminal”.

A quadrilha

Segundo denúncia do MP de Santa Catarina, Alexandre Navarro Júnior, de 28 anos, vulgo Juninho, praticava o chamado "golpe do motoboy", na capital catarinense, com outras 14 pessoas.

Ele comandava uma quadrilha, chamada de “Família Errejota”, que incluía a noiva, a blogueira Rayane Figliuzzi, de 24 anos, e também a irmã Yasmin, de 25.



A partir da prisão de um integrante e da investigação realizada pela 5º Delegacia de Polícia da Capital, em Florianópolis, a polícia chegou ao nome de Juninho, entendeu todo o esquema realizado pelo grupo e fez o indiciamento dele.



O Ministério Público de Santa Catarina transformou o caso em denúncia, que foi aceita pela Justiça catarinense em setembro desse ano.

As prisões preventivas da Família Errejota foram decretadas no dia 7 de novembro de 2021, e o caso segue em segredo de Justiça.