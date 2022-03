Números da vacinação em Além Paraíba até a primeira quinzena de fevereiro

A cidade de Além Paraíba tem, hoje, 23.011 pessoas totalmente imunizadas contra covid-19 (1ª e 2ª dose). Isso representa um total de 74,35% da população acima dos 12 anos - é o que indica levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde.

É importante destacar que a população acima de 12 anos em Além Paraíba tem um total de 30.951 mil pessoas.

Segundo o Vacinômetro Municipal, já foram imunizados, com a primeira dose 25.928 pessoas, totalizando, 83,77%. Com a segunda dose ou dose única, 23.011, em um total de 74,35%.

A terceira dose, também chamada de dose de reforço, já alcançou 16.228 pessoas, total correspondente a 52,43% da população.

Além da vacinação para pessoas acima de 12 anos, como citado acima, no último dia 24 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba, deu inicio a vacinação infantil (abrangendo crianças de 5 a 11 anos). Nessa faixa etária, os dados do Vacinômetro registram mais de 47%, totalizando 1.410 crianças imunizadas com a primeira dose, sendo que população infantil local, na faixa dos 05 aos 11 anos, corresponde a um total de 2.986 pessoas.

Para o 1º ciclo vacinal completo, as vacinas administradas no Brasil, para o grupo adulto, com duas doses, são a CoronaVac, o imunizante AstraZeneca e a vacina da Pfizer. Também está em uso a vacina da Janssen, que requer só uma dose.

A dose de reforço está sendo aplicada preferencialmente com o imunizante da Pfizer, independentemente da vacina usada no 1º ciclo de imunização.