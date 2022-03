Até o momento são 94 mortos em Petrópolis

O governo do Estado do Rio já confirmou 94 mortes em Petrópolis, na Região Serrana. A chuva desta terça-feira (15) foi a maior já registrada na cidade em quase 90 anos de medições.

A Prefeitura de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, decretou estado de calamidade pública após o temporal que atingiu a cidade nesta terça-feira, 15 de fevereiro. A medida foi tomada devido ao elevado número de ocorrências e o registro de mortes. Segundo o último balanço do Corpo de Bombeiros, 94 corpos (confirmados até as 21h30min de hoje, 16 de fevereiro) foram encontrados após a redução do nível da água que transbordou dos rios e invadiu as ruas da cidade.

Um hospital de campanha vai ser instalado para o auxílio à população. Além disso, escolas municipais viraram ponto de apoio a quem foi afetado pela chuva.

Em entrevista à BandNews FM, o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, pediu à população que evite sair de casa para facilitar o trabalho dos agentes no resgate de vítimas.

Em um período de seis horas, o volume de chuva chegou a 259 milímetros. O índice está acima da média esperada para o mês, que seria de 238 milímetros. Ainda há previsão de chuva para esta quarta-feira, que pode ter intensidade fraca a moderada. Equipes de hospitais foram reforçadas para o atendimento de vítimas. Agentes da Defesa Civil e de outras pastas como Segurança e Ordem Pública também trabalham no atendimento à população.

Até o início da madrugada a cidade de Petrópolis registrou 176 ocorrências. Desse total, 148 foram deslizamentos de terra e pedras. Também foram contabilizados vários alagamentos, quedas de árvores e avaliações geológicas.

As localidades mais atingidas por deslizamentos foram: Quitandinha, Alto da Serra, Castelânea, Centro, Coronel Veiga, Duarte da Silveira, Floresta, Caxambu e Chácara Flora. Os alagamentos afetaram bairros como Alto da Serra, Corrêas, Centro e Mosela.

Mais de 180 militares trabalham no atendimento à população. Equipes especializadas em Busca e Salvamento foram enviadas para reforçar o socorro, com apoio de viaturas do tipo 4x4 e botes. Oito ambulâncias extras foram empenhadas para atender a região. Ainda há previsão de envio de cerca de 10 aeronaves das forças de segurança do Estado para auxiliar nos trabalhos.

Durante a tarde e o início da noite desta terça, todas as sirenes instaladas em áreas de risco foram acionadas. Alertas de chuva forte e inundações pela cidade também foram emitidos pelo sistema de SMS, em avisos em veículos locais de comunicação, além de grupos de aplicativo de mensagem.

Na comunidade do Floresta, moradores foram orientados a realizar o acionamento do Sistema de Alerta e Alarme Alternativo por apitos. A população de áreas de risco foi sendo direcionada a pontos de apoio. O temporal provocou o transbordamento dos rios de Petrópolis, como o Quitandinha e o Piabanha. A correnteza arrastou carros e assustou pessoas que estavam nas ruas.

Após relatos de moradores nas redes sociais sobre saques e até mesmo tiroteios em diversos trechos da cidade, batalhões da Polícia Militar de toda a Região Serrana reforçaram o policiamento e a coordenação do trânsito nas áreas afetadas. ((Além disso, o Batalhão de Choque da PM foi deslocado para atuar na preservação da ordem.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, Hingo Hammes, uma escola municipal no bairro do Alto da Serra foi um dos locais impactado pela chuva. Crianças que estavam na unidade foram atendidas em um pronto-socorro localizado ao lado do colégio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Durante a noite, o governador Cláudio Castro, o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, e outros secretários estaduais realizaram uma reunião para definir ações diante dos transtornos causados. O encontro, segundo Castro, serviu para definir as estratégias das autoridades estaduais e municipais para tentar reduzir os efeitos da chuva e auxiliar a população.

Na manhã desta quarta, maquinários das secretarias de Infraestrutura e Obras, das Cidades, do Ambiente e de Agricultura, além de equipamentos usados pela Cedae, vão se dirigir rumo ao município para ajudar na limpeza das ruas e vias atingidas.

Pelas redes sociais, clubes de futebol como o Serrano, o Flamengo e o Vasco lamentaram o ocorrido e prestaram solidariedade. O Cruz-Maltino disponibilizou dois pontos de coleta para entrega de doação a partir desta quarta (16): o ginásio do Estádio de São Januário e a Sede Náutica da Lagoa.

Também na Internet, o presidente da República, Jair Bolsonaro, também prestou solidariedade e afirmou que já entrou em contato com diferentes ministros em busca de auxílio imediato às vítimas. O prefeito do Rio Eduardo Paes também colocou toda a estrutura do município à disposição de Petrópolis.