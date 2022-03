'Empadas da Ana' será inaugurada na Ilha do Lazareto

Será inaugurada em Além Paraíba, na próxima sexta-feira, 18 de fevereiro, a mais nova lanchonete da cidade: “Empadas da Ana”, que ficará localizada na Ilha do Lazareto, no estacionamento do Bahamas.

O novo empreendimento a ser inaugurado em Além Paraíba vai trazer para a população um local familiar e aconchegante para aquele lanche da manhã e também da tarde, com uma deliciosa empada ou um pedaço de empadão.

Além das famosas empadas, a lanchonete “Empadas da Ana”, vai fornecer aos seus clientes os mais variados sucos; água, açaí, refrigerante, e até a cerveja gelada long neck.

A jovem proprietária da marca “Empadas da Ana”, Ana Laura, está muito entusiasmada com essa inauguração.

Toda equipe da “Empadas da Ana” aguarda a população de Além Paraíba e região para a abertura da lanchonete na próxima sexta-feira, 18 de fevereiro.