Saiba como doar para famílias desabrigadas em Petrópolis

Bombeiros lutam com a lama para retirar corpo do Morro da Oficina, em Petrópolis — Foto: Reprodução/ TV Globo

Rio - Organizações de ajuda humanitária, movimentos e a própria prefeitura de Petrópolis divulgaram formas auxílio à população que perdeu tudo com a chuva que caiu na terça-feira na cidade (15), deixando um rastro de destruição - que deixou dezenas de mortos, e um número incontável de desaparecidos. Saiba como ajudar:



Todas as unidades da Polícia Militar do Rio viraram ponto de recolhimento de donativos. Água mineral e itens de higiene pessoal são os principais pedidos. A sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Avenida Marechal Câmara 210, no Centro do Rio, também virou ponto de doação.



Clubes de futebol também se prontificaram: no Vasco, o estádio de São Januário e a sede náutica da Lagoa viraram ponto de entrega de doações para Petrópolis. O Botafogo também colocou à disposição o Setor Norte do Estádio Nilton Santos.

O SOS Petrópolis, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, arrecada com urgência mantimentos, roupas e itens de higiene e limpeza pessoal. Presencialmente, as doações podem ser deixadas na Rua Monsenhor Bacelar, 400, no Centro de Petrópolis (subida do Relógio das Flores, em frente ao primeiro quebra-molas). Para doar em dinheiro, a transferência bancária pode ser feita através da conta no Banco do Brasil; Ag: 2885-1; CC: 127599-2; CNPJ: 27.219.757/0001-27.

A SOS Serra também arrecada valores que serão revertidos em ajuda às famílias desabrigadas. A organização divulgou um número de Pix para doações de qualquer valor: (24) 99303-8885. Há também a possibilidade de transferência bancária: Banco Itaú; Ag: 6141; CC: 99839-0; CNPJ: 43.307.192/0001-96.

Na cidade do Rio, a Ação da Cidadania recebe doações de mantimentos. O endereço fica na Rua da Gamboa, 246, Santo Cristo, na região portuária do Rio.

Petrópolis: veja as escolas que funcionam como pontos de apoio para desabrigados



A Prefeitura de Petrópolis divulgou pontos de apoio para os atingidos pela chuva. Escolas de diferentes bairros e distritos da cidade recebem as famílias desabrigadas. São elas:



24 de Maio

Escola Estadual Augusto Meshick (Rua 24 de Maio, s/n)

Alto da Serra

Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva (Rua Teresa, 1.781)

Bingen

Salão Paroquial São Paulo Apóstolo (Rua João Xavier, 799)

Dr. Thouzet

Escola Paroquial Bom Jesus (Rua Dr. Thouzet, 820)

Independência

Escola Municipal do Alto Intependência (Rua Leonor Maia, 1.670)

Itaipava

Escola Municipal Dr. Paulo Buarque (Estrada de Petrópolis, km 2)

Quitandinha - Amazonas

Escola Municipal Stefan Zweig (Rua Sergipe, s/n)

Quitandinha - Duques

Escola Municipal Odette Fonseca (BR-040 sentido Juiz de Fora, km 85)

Quitandinha - Espírito Santo

Escola Municipal Governador Marcello Alecanr (Rua Amaral Peixoto, s/n)

Quitandinha - Rio de Janeiro

Centro de Educação Infantil Chiquinha Rolla (Rua Campos, s/n)

São Sebastião

Escola Municipal Papa João Paulo II (Rua São Sebastião, 625)

Sargento Boening

Escola Municipal Ana Mohammad (Estrada do Paraíso, 710)

Siméria

E.M. Rosalina Nicolay (Estrada Presidente Sodré, s/n)

Vale do Cuiabá

Quadra Boa Esperança (Estrada Ministro Salgado Filho s/m)

Vila Felipe

Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bomtempo (rua Permínio Schimidt, s/n)

Floresta

Escola Municipal Duque de Caxias (Travessa Luciando Camarota, 78)