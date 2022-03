Outro temporal voltou a fazer estragos em Além Paraíba

Três dias após o temporal que caiu sobre Além Paraíba, causando muitos estragos, novamente uma forte chuva se abateu sobre a cidade, na noite de ontem, 15 de fevereiro. A intensidade e duração da chuva voltaram a assustar a população. Ruas foram alagadas e viraram verdadeiros rios. Os pontos mais críticos voltaram a ser a Rua Antônio Galdino e Deusval Ferreira da Costa, no Jardim Paraíso; e as ruas do bairro Granja Três de Outubro. Neste último local, a quantidade de água foi maior que no último sábado. O volume foi tão intenso tomou conta da principal via de tráfego de veículos na Praça da Bandeira, a Rua Dr. Tavares.

Segundo informação do chefe da coordenadoria da Defesa Civil do município, Paulo Henrique Nunes, foram 82mm de chuva, em um período de 60 minutos.

Esse volume de chuva, considerado altíssimo, fez com que ruas, casas e comércios ficassem alagados.

O Bairro da Saúde, próximo à Unidade Básica de Covid, ficou com um volume de água tão alto, que o tráfego de veículos teve que ser interrompido.

Até mesmo o centro da cidade- na rua Cel. Oscar Cortês, próximo ao restaurante da Santinha- também ficou alagado.

No bairro Granja Três de Outubro, que mais uma vez foi atingido- pelo volume da chuva e a falta de vazão dos bueiros - a força da água foi tanta que arrancou o calçamento em paralelepípedos.

Toda a rua que liga os bairros Praça da Bandeira a São José ficou alagada, chegando a entrar água nas casas e comércio daquele bairro.

Algumas casas do bairro Jardim Paraíso, voltaram a ser atingidas pela água, trazendo mais prejuízos para muitas famílias.

No Beco da Floresta, o ribeirão que passa pelo bairro chegou a cobrir a pequena ponte existente no local.

A intensidade da chuva da noite passada, também atingiu algumas casas na localidade de Marinópolis. Isso porque choveu muito também no vizinho município de Santo Antônio do Aventureiro e toda a água fez com que o rio Angu transbordasse do seu leito. Como Marinópolis está localizada à margem do rio Angu, a localidade foi bastante atingida pelas águas.

PODE VOLTAR A CHOVER HOJE

Segundo o site O Tempo, existe uma previsão de chuva forte para 684 cidade de Minas Gerais. Além Paraíba, Santo Antônio do Aventureiro, Volta Grande e Estrela Dalva, estão incluídas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a previsão é de 100 milímetros por dia e ventos de até 100 km/h, para hoje quarta-feira, 16 e quinta-feira,dia 17.