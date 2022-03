Comércio de AP não vai funcionar segunda-feira

A ACEAP- Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba- emitiu um comunicado, na tarde de hoje, 23 de fevereiro, informando que o comercio local não vai funcionar na próxima segunda-feira.

Segue, abaixo, a Nota da ACEAP:

Informamos que na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, o Comércio não vai funcionar.

De acordo com Convenção Coletiva, registra-se FERIADO do Dia do Comerciário – 30 de Outubro - na segunda-feira de Carnaval.

O dia 01 de Março – Carnaval - é considerado PONTO FACULTATIVO.

Antecipe suas Compras!