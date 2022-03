A Prefeitura Municipal de Volta Grande abre concurso público para provimento de 47 vagas para cargos de Nível Superior e Médio com habilitação em Magistério, além de formação de cadastro de reserva para atendimento a novas vagas que vierem a surgir durante a validade do concurso público, do quadro de pessoal da Prefeitura.

As inscrições se realizarão exclusivamente via Internet, das 14h00min do dia 27 de abril de 2022 às 16h00min do dia 26 de maio de 2022, no site www.institutoconsulplan.org.br.

Confira o Edital na Integra: