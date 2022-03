Polícia e MP prendem 8 da ‘BR Ratobras’, quadrilha de furto de combustíveis de dutos da Transpetro

A Polícia Civil do RJ e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam nesta quarta-feira (23) oito homens na Operação Ratoeira, contra uma quadrilha de furto de petróleo cru e combustíveis de dutos da Transpetro.

Segundo as investigações, criminosos articulavam as ações pelo WhatsApp, e grupo foi batizado de BR Ratobras, cuja imagem era a de um rato com um fuzil.

Agentes saíram para cumprir 10 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais e em Pernambuco.

De acordo com a denúncia, os criminosos agiam pelo menos desde 2017. Foram denunciados e tiveram a prisão preventiva decretadas:

1. Adriano Marcelo Gomes, motorista de caminhão, preso;

2. Daniel José Campagnaro, empresário dono de caminhões;

3. Dionathan Rodrigues Lima, empresário dono de caminhões;

4. Franz Dias da Costa, motorista de caminhão; preso;

5. João Luiz Gomes Diogo, empresário dono de caminhões;

6. Magnojai Rizzari Recla, empresário receptador do combustível furtado;

7. Mauro Pereira Gabry, empresário dono de caminhões;

8. Milton Carlos Felix de Souza, responsável por perfurar dutos, preso em Magé;

9. Robson Teixeira Alves Gusmão, empresário receptador do combustível furtado;

10. Rogerio Peixoto Gomes, responsável por perfurar dutos.

O nome dos outros cinco presos não tinha sido informado até a última atualização desta reportagem.

De acordo com as investigações, os integrantes do BR Ratoeira marcavam as perfurações geralmente em áreas remotas e em horários noturnos, a fim de tentar dificultar o trabalho da polícia.