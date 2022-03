Shopee pode instalar centro de distribuição em Juiz de Fora

Circula no meio empresarial de Juiz de Fora a informação de que a Shopee, plataforma de comércio eletrônico singapurense, prospecta a possibilidade de implementar um centro de distribuição na cidade, com cerca de 40 mil metros quadrados. As informações ainda são preliminares, mas apontam que a empresa poderia concretizar investimentos da ordem de R$ 50 milhões, com a geração de cerca de 150 empregos diretos.

Oficialmente, não há confirmação, uma vez que a reportagem procurou tanto a Shopee quanto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo (Sedic) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) sobre possíveis conversas acerca da intenção da empresa asiática de se estabelecer no município, mas não obteve respostas.

Em novembro do ano passado, matéria publicada pelo jornal O Globo destacou que as ambições da Shopee no Brasil vão além de Barueri, no interior de São Paulo, onde a empresa investe em seu primeiro centro de distribuição no Brasil. Na ocasião, a publicação informou que a empresa buscava galpões logísticos de alto padrão para alugar em Rio e São Paulo, cidades onde há concentração de grande parte dos consumidores brasileiros da plataforma de comércio eletrônico.

Em seu site, a Shopee se apresenta como uma “plataforma de e-commerce líder no Sudeste Asiático e Taiwan”. “Lançada em 2015, ela é uma plataforma adaptada para cada região, dando aos consumidores uma experiência de compra on-line fácil, segura e rápida, através de um forte suporte de pagamentos e cumprimento”, diz a descrição disponível no site institucional.