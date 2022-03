CRAS de Estrela Dalva recebe Ajuda Humanitária

Estrela Dalva - Minas Gerais

Sobre o município

É uma cidade de Estado do Minas Gerais. Os habitantes se chamam estrela-dalvenses. O município se estende por 131,4 km² e contava com 2.343 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 17,8 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Volta Grande, Recreio e Cantagalo,Estrela Dalva se situa a 25 km a Norte-Leste de Além Paraíba a maior cidade nos arredores.

Ver mais notícias