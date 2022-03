Encerrada a visita de turismólogo que está levantando dados sobre Santo Antônio do Aventureiro

Dando continuidade à sua visita ao município de Santo Antônio do Aventureiro, onde está realizando um trabalho de consultoria por quatro dias para a realização do mapeamento dos atrativos de roteiros turísticos do município, o turismólogo e consultor em turismo Ismael Viezze, acompanhado do secretário municipal de Turismo, Vagner Adão Ferreira, do professor de história aventureirense Bruno Vitral e do professor André Borges, responsável por fazer o ICMS Turístico do município, visitaram a Pousada Madeira, onde foram recebidos pelo proprietário Fabrício Madeira, que informou o estabelecimento estar sendo ampliando em sua capacidade, passando a receber de 12 para 19 hóspedes.

A seguir, o grupo seguiu até a Pousada da Represa, sendo recebido pelo casal Marcelo e Alessandra que informou a pousada estar disponibilizando atualmente um contêiner para casal, uma suíte para quatro pessoas e uma casa com seis quartos, cozinha, quiosque, sauna, piscina e deque, com capacidade para 14 hóspedes. Até maio, informou o casal, será inaugurado um chalé com suíote e uma banheira panorâmica. Finalizando a visita do dia, o grupo foi até o Restaurante Varanda da Regina que serve comida tipicamente mineira no fogão a lenha aos domingos, além de atender eventos e empresas sob agendamento com capacidade para até 80 pessoas.

No dia seguinte pela manhã, a visitação teve por destino o produtor Branco, especializado na fabricação artesanal de linguiça, torresmo, banha, carne na gordura e carne in-natura de porco. A seguir, na vila de São Domingos, o grupo visitou a artesã Esmeraldina de Souza Rodrigues, onde foi surpreendido com a qualidade do artesanato produzido em crochê, fuxico, tapete e outras peças decorativas. Também em São Domingos, foi visitada a produtora Ruth (Riquezas da Roça), que fabrica doces, geleias, compotas, barras, queijo e manteiga. Já no Doces Paraíso, onde foi recebido pelo casal Mauro e Simone, o grupo foi apresentado às barras de goiabadas e doce de leite, compotas, queijos frescal e meia cura, onde também foi convidado a saborear um delicioso doce de leite.

Voltando à sede do município, a visitação seguiu até a Instância Santa Bárbara, empreendimento em fase de implantação, com a instalação de um alambique para produção de cachaça artesanal, além de hospedaria com suítes e quartos para locação por temporada – a previsão de sua inauguração é para o final deste ano de 2022. Dando seguimento, o grupo visitou Sebastião Eurico, aventureirense que oferece almoço caseiro em fogão a lenha e frango assado com entrega diariamente. O final da manhã foi encerrado com um delicioso almoço no Restaurante Delícia Mineira, onde o grupo foi recepcionado pela proprietária Suely.

Após o almoço, o grupo retornou à vila de São Domingos para visitar a Doces Minas Verde, cujo proprietário vem investindo em novas instalações e também se estruturando para a fabricação de queijos provolone e parmesão. A seguir, foi visitado o produtor rural Gelson Pires Sampaio, fabricante de cachaça artesanal e açúcar mascavo. De volta à sede do município, o grupo visitou a Pousada Solar dos Dutras que dispõe de cinco apartamentos atendendo os diversos segmentos de turistas, com café da manhã incluso. Finalizando, nada melhor do que um saboroso lanche na Néia Lanches, local que oferece o famoso pastel e diversos tipos de salgados para consumo local e encomendas, festas e tele-entregas.

Vale ressaltar, o trabalho que está sendo desenvolvido é uma parceria entre o SEBRAE, o Circuito Turístico Serras e Cachoeiras e a Prefeitura de Santo Antônio do Aventureiro, e tem como produto final a roteirização turística do município.