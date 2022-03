Nomeados os vigários foreanos de Além Paraíba, Cataguases e Visconde do Rio Branco

O bispo da Diocese de Leopoldina, dom Edson Oriolo, nomeou três sacerdotes para o ofício de vigários forâneos das foranias de Além Paraíba, Cataguases e Visconde do Rio Branco, após eleições realizada em cada forania, de acordo com o regimento do Conselho Forâneo de Pastoral (CFP).

As nomeações estão de acordo com as necessidades espirituais e pastorais desta Igreja particular e do interesse prover, da melhor e mais efetiva organização, em prol do bem comum do Povo de Deus, em observância das disposições canônicas.

FORANIA DE ALÉM PARAÍBA

O padre Antônio Luiz da Silva, pároco de Santo Antônio do Aventureiro, é o novo vigário forâneo de Além Paraíba, substituindo o padre Alessandro Tavares, reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida e vigário paroquial de Sant’Ana de Pirapetinga. Na Forania de Além Paraíba integram oito paróquias, localizadas nos municípios de Além Paraíba, Estrela Dalva, Pirapetinga, Santo Antônio do Aventureiro e Volta Grande, além de Providência, distrito do município de Leopoldina.

FORANIA DE CATAGUASES

Já o padre Juliano Régis do Carmo, administrador paroquial da Paróquia Sant’Ana, de Santana de Cataguases (MG), é o novo vigário forâneo de Cataguases, substituindo o padre Edson José Ribeiro Ferreira, que recentemente foi transferido para Ubá (MG), como pároco de São José Operário. A Forania de Cataguases compreende 10 paróquias localizadas nos municípios de Astolfo Dutra, Cataguases, Dona Euzébia, Itamarati de Minas, Miraí e Santana de Cataguases.

FORANIA DE VISCONDE DO RIO BRANCO

Com a transferência do padre Renato César Stampini Oliveira para Cataguases (MG), assume como novo vigário forâneo de Visconde do Rio Branco o padre Marcelo Aguiar Morais, pároco de Santo Antônio. Além de Visconde do Rio Branco, a forania abrange os municípios de Guiricema, São Geraldo, São Sebastião da Vargem Alegre e o distrito de Dores da Vitória (Miraí).