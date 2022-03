Depois de ocupar Cidade Administrativa, forças de segurança fecham MG-10

Em protesto desde as 9h na Cidade Administrativa, sede do governo mineiro, as forças de segurança de Minas Gerais seguiram para a MG-10, onde bloquearam um trecho da rodovia.

Segundo organizadores do movimento, cerca de 5 mil manifestantes ocupam o local, gritando palavras de ordem e diversos recados para o governador Romeu Zema (Novo). "Se Zema não pagar, a polícia vai parar" é o mais repetido.

A marcha teve início durante a entrevista do chefe do Executivo estadual à Rádio Itatiaia, iniciada às 11h. As lideranças sindicais transmitiram a entrevista por meio de caixas de som. Enquanto o governador falava, os policias tapavam os ouvidos e faziam barulho.



As forças de segurança cobram cumprimento de acordo feito pelo governador em 2019, que previa recomposição por perdas inflacionárias em três parcelas: uma de 13% em julho de 2020, outra de 12% em setembro do ano passado e uma final de 12% em setembro de 2022, totalizando 42%. Apenas a de 2020 foi paga.

O protesto de hoje ocorre quatro dias depois da marcha realizada pela categoria pelo Centro de Belo Horizonte.

Os servidores já articulam uma nova manifestação, também na Cidade Administrativa, no dia 9 de março.