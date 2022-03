CENTEP: Vagas para curso de Cuidador de Idoso

CENTEP ALÉM Paraíba, sempre pronta para levar educação de qualidade aos além-paraibanos e a toda região, está com matrículas abertas para o CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO.





A capacitação como Cuidador de Idoso habilita o profissional para atuar em diversas instâncias no cuidado à pessoa idosa, que apresente ou não limitações nas atividades da vida cotidiana, desde a higiene ideal até a administração de medicamentos e alimentação específica. Essa profissão também é um ato de carinho e respeito para com pessoas, muitas vezes, fragilizadas.





Nesse curso os alunos aprendem a auxiliar o idoso em suas limitações cotidianas, a fazerem a higiene necessária, dar ou acompanhar a alimentação e demais necessidades que apresentem dificuldades em realizar. No curso, entretanto, os alunos não aprendem a realizar cuidados de enfermagem, que envolvam ações técnicas de exclusividade dos profissionais de saúde.





O curso busca instruir o Cuidador de Idoso como alguém vigilante, focado no estado geral de bem-estar do idoso, desenvolvendo a capacidade de identificar alterações importantes na situação de saúde, promovendo atividades de lazer e entretenimento, visando a melhora na qualidade de vida do idoso.





O cuidador é o elo de informações para a família e também para os profissionais de saúde responsáveis pela assistência médica.

Garanta a sua vaga e e obtenha as seguintes vantagens: certificado garantido; estágios por conta da Instituição; laboratório de aulas práticas na Instituição, com equipamentos necessários para o aprendizado; encaminhamento para o mercado de trabalho. Tudo isso com a chancela da CENTEP ALÉM- Referência de Escola Técnica na área da Saúde em Além Paraíba e região, com comprovação de qualidade, formando profissionais em excelência para o mercado de trabalho.





A CENTEP ALÉM espera por você!





Tel.: (32) 9.88027509 (WhatsApp); (32) 2010-4228