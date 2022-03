Prefeitura realiza reunião com Produtores Rurais do município sobre o PNAE

Foi realizada no dia, 23 de fevereiro, uma reunião do PNAE (Programa nacional de alimentação escolar, a reunião aconteceu no sindicato rural e contou com a participação de produtores do município, do representante da EMATER, Joilson, do Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, Edson Junior, das nutricionistas da Secretaria de Educação, Maria Márcia Borges Junqueira e Carla Trece Carvalho e dos vereadores Mateus Cruz, Simone Cabral e Renata Guerine.

O PNAE é muito importante para os produtores rurais do município, pois, obriga a prefeitura a realizar a compra da merenda escolar no PNAE nos produtores locais.

A reunião teve o intuito de explicar para os produtores a importância dos mesmos fornecer para as escolas e esclarecer as dúvidas sobre o programa.