Maçonaria alemparaibana enviou 900 fardos de água mineral para Petrópolis

Uma ação desenvolvida pelas Lojas Maçônicas alemparaibanas enviou para Petrópolis 900 fardos de água mineral, contendo seis unidades de litro e meio cada uma, totalizando 8,1 mil litros.

Além dos maçons, outros alemparaibanos se engajaram na campanha e também doaram uma considerável quantidade de fardos de água mineral para amenizar um pouco o sofrimento do povo petropolitano que foi atingido pela tragédia da semana passada.

O empresário Mário Garcia também teve uma participação fundamental na ajuda aos petropolitanos, ao ceder o caminhão que transportou o carregamento que seguiu sob a responsabilidade do maçom Paulo Vicente Barbosa de Almeida, além do motorista do veículo, Rogério da Silva Bertold.