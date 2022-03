Um mês sem Paulo Rocha: a saudade da voz que encantava Além Paraíba

Na quarta-feira, 02 de março, completa um mês do falecimento do músico, radialista, cerimonialista e ex-funcionário da Câmara Municipal de Além Paraíba, Paulo César da Rocha, o "Paulão", de 67 anos.

Paulo Rocha estava se tratando de uma insuficiência renal e sofreu um AVC hemorrágico quando se encontrava internado, na Santa Casa de Caridade, na cidade de Leopoldina, onde faleceu. Seu corpo foi trazido para Além Paraíba e foi velado na capela mortuária, sendo sepultado, no dia 3 de fevereiro, no Cemitério Municipal.

Paulo Rocha teve sua história marcada pela arte, cultura e comunicação. Dono de uma voz grave, muito marcante, trabalhou como locutor e comunicador nas emissoras de rádio locais, Cultura de Porto Novo (CPN) e 102,7 FM. Atuou também nas emissoras cariocas Roquete Pinto, Manchete e Rádio Catedral FM, emissora da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Paulão também foi muito ativo na arte e cultura de Além Paraíba. Atuou em peças teatrais, como ator, diretor e produtor. Seu trabalho mais popular foi a encenação da Paixão de Cristo, por vários anos, no palco da Ilha do Lazareto e, depois, na Praça de São José. Paulão dirigia mais de 100 atores amadores, numa Via Sacra que virou tradição e atração turística por vários anos.

Apaixonado pela música, Paulão era baterista, dos bons. Atuou no Sambrasa, Banda Metamorphose, Banda Cobra, dentre outras.

Sua história também ficou marcada pelo carnaval alemparaibano, na Escola de Samba União da Colina, e no Império do Planeta II, ainda quando era bloco carnavalesco. Ambas agremiações surgidas no Morro da Conceição, onde Paulo Rocha nasceu e viveu, até o seu falecimento.

Sua inconfundível voz ficou eternizada nas dezenas de cerimoniais realizados em Além Paraíba. Foi consagrado como o melhor mestre de cerimônias que a cidade de Além Paraíba já teve. Conduzia os protocolos com sobriedade, sem abrir mão de um toque de humanidade. Era o cerimonialista mais querido para casamentos, formaturas, festas de 15 anos, comemorações públicas, tanto no município quanto em nível regional e estadual. Por vários anos ocupou a posição de protocolo junto ao Rotary Club, pelo qual teve grande paixão, tendo sido levado pelas mãos do inesquecível Prof. José Alves Fortes, seu grande amigo.

Já não bastassem tantas atividades na vida e história de Paulo Rocha, ele também era atuante nos movimentos sociais e de evangelização da igreja católica. Seu entusiasmo era tal que chegou a cursar a faculdade de Teologia e era um profundo conhecedor do evangelho, sempre fazendo a analogia entre a chamada Palavra de Deus com os fatos do cotidiano.

Era, ainda, um homem extremamente inteligente, com uma enorme bagagem de informação e, sem sobra de dúvidas, com um amor imensurável por sua terra natal, Além Paraíba.

Nascido em Além Paraíba, em 16 de setembro de 1954, Paulo César da Rocha era filho de Onofrina e Sebastião Rocha (Dona Dindica e Seu Tatão, in memoriam), tradicionais moradores do bairro Morro da Conceição, e era irmão de Conceição e Jorge "Bonzão", ex-baterista do Conjunto Vanguarda.

Paulo partiu deixando sobrinhos, irmãos; a filha Tainah (fruto de seu primeiro casamento, com a professora e jornalista Marília Rosestolato) e uma legião de amigos e admiradores, que fizeram questão de se despedir através de homenagens nas redes sociais, relatos de histórias pessoais, envio de inúmeras coroas de flores para o sepultamento. Nunca se viu tamanha comoção.

Atualmente, Paulão estava casado com Aparecida Lourdes de Sá, grande companheira com quem viveu por cerca de 20 anos e ajudou na educação dos filhos dela, Vítor e Henrique, aos quais se dedicava como um pai.

Nós do Jornal AGORA também temos grandes histórias vividas com Paulo Rocha, nosso grande colaborador em vários momentos, fosse redigindo textos impecáveis, ou como um informal conselheiro; e apresentador oficial de nossos e eventos festivos. A ele, nossa eterna gratidão. Luz e paz, amigo!