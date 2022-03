Alfa Perfumaria traz solução para queda capilar pós-covid

Um dos assuntos mais discutidos entre as mulheres, no últimos meses, é a QUEDA CAPILAR pós-covid. A perda dos fios costuma ocorrer por volta de 2 meses após a doença e a recuperação ocorre em torno de 3 a 4 meses.

A Alfa Perfumaria de Além Paraíba e Jamapará (Sapucaia), em parceria com a Vitis, marca especializada em cosméticos para todos os tipos de cabelo, trouxe para a região produtos das linhas Jaborandi antiqueda e Power Bomb.

Arusha Almeida, supervisora da Vitis, explica como os produtos funcionam: "Esses são produtos para deixar os cabelos saudáveis, com isso, iremos aplicar nosso protocolo para crescimento capilar.

Primeiramente sabemos a importância do tratamento do couro cabeludo para um crescimento saudável Primeiro temos que tratar o desenvolvimento do fio, minimizando a queda e alimentando o bulbo capilar para que seus fios cresçam e fortaleçam. Quem adquirir os produtos da linha Jaborandi + Melaleuca precisa seguir os passos corretamente.

Primeiro passo:

Vamos suavemente aplicando o tônico capilar de Jaborandi deixando agir em todo tempo durante as massagens circulares para ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo, pois nosso tônico tem Ação vasodilatador. Sendo assim, após, lave seus cabelos com shampoo de jaborandi + Melaleuca.

Após lavar e tirar todo resíduo do tônico capilar, é hora de hidratar seus fios com Máscara “Power bomb” rica em proteínas. Ela tem uma alta performance nos fios, repondo nutrientes naturais e deixando seus fios fortes e resistentes. Aplica a hidratação e deixa agir por 15 minutos .

Atenção: não levar a Máscara na raiz para não obter acúmulo de resíduos sem provocar oleosidade no couro cabeludo.

Após enxaguar com água corrente, aplicar o condicionador ao longo dos fios. É preciso seguir corretamente para higienizar os seus fios e mantê-los hidratados. É importante deixar o condicionador agir, nem que seja pelo período de um minuto para um realinhamento completo .

Finalizações: Importante usar um leave-in para finalizar e proteger seus fios dos radicais livres presentes na água, ar, luz solar entre outros.