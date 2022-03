Continua foragido autor de brutal agressão contra idoso em Além Paraíba

Continua foragido da polícia o jovem Paulo Vítor Loureiro Thomaz, de 22 anos, autor de violenta agressão contra um idoso, em Além Paraíba. O fato - flagrado por câmeras de segurança do prédio onde ambos se encontravam (vídeo ao final da desta matéria) - aconteceu na tarde de domingo, 27 de fevereiro, no bairro Santa Marta 2.

Na tarde daquele dia, Paulo Vítor agrediu, com socos e chutes (golpes semelhantes aos de capoeira, popularmente conhecidos por "voadora") o idoso Ronaldo José Correia, aposentado de 85 anos, membro de tradicional família do bairro Porto Velho, em Além Paraíba.

Ronaldo teria ido limpar um apartamento de sua propriedade, no bairro Santa Marta, onde foi abordado por um vizinho, Paulo Vítor, que estaria drogado. Um familiar da vítima relatou que o rapaz já havia, em ocasião anterior, furtado um celular do idoso. E que novamente pretendia roubar mais alguma coisa, quando foi flagrado por Ronaldo e passou a agredir o idoso com força desproporcional.





Após o ato criminoso, Paulo Vítor empreendeu fuga, tomou rumo ignorado e ainda se encontra foragido até a data de hoje, 3 de março.

Ronaldo José Correia, de 85 anos, pessoa bastante querida em Além Paraíba, foi socorrido e levado imediatamente para o Hospital São Salvador, com graves lesões no rosto, braços e crânio, e precisou ser sedado.

Ao ser comunicada do fato, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até a residência da sogra de Paulo Vítor, que fica em frente apartamento de propriedade do idoso agredido, no Bairro Santa Marta 2, em Além Paraíba. A sogra do rapaz, juntamente com a filha Letícia - namorada de Paulo Vítor - disseram que presenciaram as agressões e, pelo fato do rapaz estar muito alterado pelo uso de entorpecentes, não o autorizaram a ficar em casa.

Os Policiais Militares estão cientes de quem é o autor, por já ser um velho conhecido no meio do crime, com envolvimentos com drogas e outras ações ilícitas.

A vítima, o idoso Ronaldo José Correia, de 85 anos, ficou por quatro dias internado no Hospital São Salvador. Ele teve alta do HSS na manhã de quinta-feira, 3 de março. Ele já está em casa, passa bem, mas seu caso requer cuidados. Ele continua com pontos na cabeça, hematomas nos olhos e parte do corpo. Ronaldo teve hemorragia craniana, felizmente não cirúrgica. Ele continua sendo acompanhado por vários médicos, dentre eles o neurologista Dr. Valério Correia, do Rio de Janeiro.

A violência praticada contra o idoso causou enorme comoção junto à comunidade além-paraibana. Os vídeos da agressão foram compartilhados pela internet e viralizaram. O caso transformou-se em notícia nos principais veículos de comunicação nacional, inclusive em programas policiais de TV, como Cidade Alerta e o programa Balanço Geral, do Gotino, na Record. O comentarista Renato Lombardi chegou a se referir às agressões como tentativa de homicídio.

A reportagem do Jornal AGORA fez contato com Luciane Ghetty, filha da vitima, Ronaldo José Correia, na manhã de quinta-feira, 03 de março. Luciane informou sobre o atual estado de saúde do pai - relatado na presente matéria- e fez questão de agradecer a todos que torceram pela recuperação de Ronaldo.

“Quero agradecer primeiramente a Deus, pois a recuperação do meu pai é um milagre, por conta de toda a covardia que sofreu. Podemos dizer que ele nasceu de novo. Agradeço também a toda população de Além Paraíba; ao Hospital São Salvador. Foram todos maravilhosos com meu pai e os familiares. Gratidão sempre” – destacou Luciane Ghetty, em contato com a reportagem do Jornal AGORA.

O agressor Paulo Vítor continua sendo procurado pela polícia. Sua foto vem sendo compartilhada por inúmeros perfis nas redes sociais e aplicativos de mensagem.