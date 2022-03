Clientes do Itaú apontam depósitos e saques com erro; app e site saem do ar

Clientes do Itaú têm relatado nas redes sociais problemas em seus extratos bancários nesta quinta-feira (3). O aplicativo e o site do banco também saíram do ar. Segundo a instituição, a origem do problema está relacionada com um atraso no processamento de dados bancários. Ao todo, o Itaú tem mais de 56 milhões de correntistas, segundo o relatório mais recente do banco, de 2020.

Alguns usuários afirmam que estão sem saldo, enquanto outros declaram que foram feitos saques não identificados. Há relatos também de entrada de dinheiro não especificado, pagamentos realizados que retornaram às contas e de impossibilidade de acesso até mesmo em caixas eletrônicos.

Após relatarem o problema, os clientes dizem que não conseguem acessar suas contas pelo aplicativo ou site do banco. O app do Itaú exibe uma mensagem que diz "estamos melhorando nossos serviços. Tente novamente mais tarde" (veja abaixo).

Usuários não conseguem acessar o app do Itaú: "Estamos melhorando nossos serviços", diz a mensagem. Imagem: Reprodução

O que diz o Itaú

Em nota enviada ao UOL, o Itaú conta que o erro ocorreu por causa de um atraso no processamento de dados bancários.

"O Itaú Unibanco informa que está atuando intensamente para solucionar a inconsistência de informações verificada no extrato e saldo das contas correntes de parte de seus clientes nesta quinta-feira (3). A origem do problema está relacionada com um atraso no processamento de dados bancários, o que gerou a necessidade de reprocessamento destes. Portanto, a causa não tem relação com quaisquer eventos externos. O banco lamenta o transtorno e trabalha para que a situação seja corrigida o mais rapidamente possível", destaca.

O Itaú não informou à reportagem quantos clientes foram afetados e não esclareceu se há também falha de acesso em caixas eletrônicos. Nas redes sociais, clientes relatam filas nas agências devido à alta procura por atendimento.