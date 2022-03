Lanchonete do Paulão agora em Além Paraíba

Com 34 anos de tradição (desde 1988) na cidade do Carmo, a tradicional Lanchonete do Paulão agora terá uma filial também em Além Paraíba.

A Lanchonete do Paulão foi a primeira hamburgueria da cidade do Carmo e até então recebia vários clientes de Além Paraíba para degustar os hambúrgueres considerados os melhores da região. Além dos melhores hambúrgueres, a lanchonete também é referência em higiene e qualidade.

O sabor e qualidade dos lanches são tão bons, que a hamburgueria sempre recebeu clientes de toda região.

Para quem gosta de um bom lanche, o Paulão vai trazer para Além Paraíba o famoso e campeão de venda, o hambúrguer artesanal “Paulão Atômico” – gigante e suculento – nas versões 3.0, 4.0 e 5.0 – ele é preparado com Pão de Brioche com 3, 4 ou 5 carnes artesanais; 3, 4 ou 5 andares de cheddar e, 3, 4 ou 5 andares de bacon. Uma coisa de louco!

Há ainda famosos hambúrgueres artesanais, como: Ribs and Sausage; Cheddar Supremo; o já citado Paulão Atômico; Vegetarian Burgues; Gorgonzola Steak; e o Rapha Burguer. Os clientes também vão poder se deliciar com porções de batata frita, Hot Sausage e Misto Quente.

A Hamburgueria do Paulão oferece aos seus clientes, além dos deliciosos bifes de hambúrguer artesanal, o mesmo pão que é servido no McDonald's e no Burger King. Não tem como resistir! Os produtos oferecidos pela Hamburgueria do Paulão são todos de reconhecida qualidade, como: catupiry original e queijo cheddar Polengh. As carnes são criteriosamente selecionadas – patinho, peito, e carnes de costela – sem excesso de gordura.

Para esse início de funcionamento em Além Paraíba, por conta da pandemia, a Lanchonete do Paulão, estará funcionando apenas através de pedidos por Delivery, mas dentro em breve será inaugurado um espaço aconchegante e de qualidade para servir toda a família e amigos de Além Paraíba e região.

Está rolando um sorteio no Instagram do hambúrguer artesanal “Paulão Atômico” – gigante e suculento – nas versões 3.0, 4.0 e 5.0. Corre lá! Para participar é só seguir as orientações e torcer.

Acesse o Instagram: https://instagram.com/lanchonetepaulao.ap?utm_medium=copy_link

Todos os lanches podem ser vistos através de um cardápio virtual.

Para pedir seu Delivery é só ligar: (32) 2010-3281 ou (32) 9.8489-0458.

Venha conhecer esse novo sabor e se apaixonar pelo melhor hambúrguer da região.

Atomico 4.0.

Hamburgão

Carupiry Smash.

Cheddar Supremo.