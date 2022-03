IF Sudeste desenvolve projeto de intercâmbio de idiomas com o Canadá

O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Avançado Cataguases, está promovendo o projeto de ensino Teletandem Brasil-Canadá, em cooperação com a Universidade York, em Toronto, no Canadá. A iniciativa consiste em um intercâmbio virtual linguístico entre estudantes de língua inglesa e portuguesa de ambas as instituições.

Seu objetivo geral é promover a interação face a face, por intermédio da plataforma interativa ZOOM, de alunos de Língua Portuguesa na Universidade York, na cidade de Toronto, Ontário, no Canadá, com alunos de Língua Inglesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus avançado Cataguases, em Minas Gerais, no Brasil, explica o professor coordenador do projeto, Daniel de Oliveira, da unidade de Cataguases.

– Especificamente, o projeto tem promovido o aperfeiçoamento do ensino de línguas nas duas instituições, além de fortalecer o ensino a partir de programas, projetos e ações internacionais significativas que visam a ampliar as experiências de aprendizagem dos alunos, revela aquele professor. “Além disso – completa – tem desenvolvido o intercâmbio on-line de estudantes, proporcionando condições de interação e comunicação no idioma estudado, o que facilita o desenvolvimento.” O Teletandem Brasil-Canadá, finaliza Daniel, tem aproximado os alunos de contextos reais de conversa e de interação na língua estrangeira, desenvolvendo habilidades de trabalho cooperativo e de socialização de saberes em formação pessoal e profissional.

Para a professora Cátia Martins, coordenadora do Teletandem Brasil-Canadá na Universidade York, o projeto foi pensado para mobilizar “outras linguagens com o intuito de aproximarmos os nossos alunos, minimizando os efeitos da pandemia”. Além disso, ela salienta que o projeto é desenvolvido a partir de encontros semanais em que os alunos discutem temas caros aos seus interesses na língua estudada.

De acordo com Daniel de Oliveira, o intercâmbio linguístico virtual é fundamental para desenvolver as competências transculturais nos estudantes. “Durante os encontros semanais, os alunos exploram todas as suas potencialidades no processo de interação com estudantes de uma cultura distinta da sua, permitindo que, minimamente, aperfeiçoem a sua proficiência linguística e a sua competência para transitar em contextos distintos do seu”, comenta.

“Além da capacitação técnica em língua adicional, pretendemos desenvolver capacidades de relacionamento, por meio de um processo formativo integral, mobilizador de diferentes identidades, que visa ao desenvolvimento de uma cultura de paz”, acrescenta. Aquele professor ressalta, por fim, que o projeto continuará a se articular à professora Cátia para prosseguir no próximo semestre. Além disso, ele salienta que estas ações são fundamentais para institucionalizar o projeto, permitindo a sua expansão e, consequentemente, fortalecer as políticas linguísticas institucionais do IF Sudeste MG.