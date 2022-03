Mulheres conquistam espaços na Energisa e se unem em prol do engajamento feminino

Impulso, por definição, é a força que aplicamos em determinado período para movimentar alguma coisa. Ou, de forma figurada, é incentivar uma pessoa a fazer algo. Mas, em um mundo onde o desejo por igualdade tem se tornado cada vez mais forte e maduro, a palavra impulso conquistou significados além da ciência: ela está diariamente ao nosso redor, em mulheres que desafiam estruturas e que passam a incentivar e inspirar colegas a conquistar espaços cada vez mais relevantes em empresas.

Luciana Acácio Paschoalin, engenheira eletricista, entrou na Energisa em Minas Gerais como Trainee. Hoje é coordenadora do Centro de Operações Integrado (COI) da empresa, liderando homens e mulheres entre supervisores e operadores, no setor que é o coração da distribuição de energia na região. Para chegar neste cargo, que ela mesma conta que era seu sonho desde a faculdade, Luciana sentiu na pele o que é ser mulher em uma área em que os homens predominam.

“Meu pai era engenheiro eletricista e eu também quis seguir por essa carreira. Desde a faculdade já percebi que o número de mulheres era menor do que de homens na profissão. A empresa sempre me deu oportunidades muito boas, sem diferenças por ser mulher, mas quando passei a assumir cargos de liderança senti que isso, somado à minha idade (Luciana tem 29 anos), causava insegurança em algumas pessoas. Decidi que ia superar isso conquistando meu espaço com atitudes e mostrando que tenho competência para estar onde estou e vem dando certo”, conta ela que se tornou inspiração para outras mulheres do Grupo. E, assim, mostrou que sonhos são possíveis de realizar e que as mulheres podem chegar aonde os homens estão.





Gisele Rodrigues Atayde Margarido (foto acima) é engenheira de Inovação no Grupo Energisa. Durante sua formação acadêmica foi pesquisadora da USP e um de seus temas de pesquisa foi a presença feminina na área de Tecnologia, bem como atuou em iniciativas e mentorias para inserção de mulheres no empreendedorismo tecnológico e inovação. Já em sua jornada dentro da Energisa, ela percebeu a participação feminina em áreas tecnológicas ainda era baixa e durante uma conversa com seu diretor e coordenador sobre esse tema houve o incentivo de propor ações para mudar essa realidade. “O que mais me motivou foi ver o potencial que temos dentro do Grupo Energisa junto às nossas colaboradoras, mulheres que querem e buscam novos desafios”, conta.

A conversa inicial com os gestores evoluiu e se tornou uma comunidade: o [email protected] de Energia. O objetivo é criar elos, trazer debates construtivos sobre a presença das mulheres na empresa e propor ações de engajamento. Atualmente o grupo conta com colaboradoras de Inovação, TI, Sustentabilidade e Recursos Humanos, mas essa realidade deve mudar a partir de hoje (08) Dia Internacional da Mulher, quando a comunidade será apresentada, por incentivo da Energisa, para todas as colaboradoras do Grupo. A primeira ação, será um webinar para apresentar o projeto aos gestores e líderes e o lançamento das inscrições de um curso corporativo interno tendo como objetivo incentivar mulheres que gostariam de ter contato mais de perto com Ciência de Dados.

Impulsionando carreiras

Incentivar os colaboradores, sejam eles mulheres ou homens, é prática comum das grandes corporações a formação de pessoas para que elas construam carreira na empresa. Para isso, mantêm programas de qualificação e realizam processos seletivos internos para ocupação das vagas que surgem.

Na Energisa, maior grupo privado do setor elétrico com capital nacional e o maior na Amazônia Legal, o tema é levado muito a sério. A empresa integra a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, que tem como sexto princípio acabar com a discriminação no emprego. Ano passado a empresa anunciou integrar o movimento “Mulheres Positivas” e durante essa semana terá várias ações voltadas para impulso, incentivo e reflexão sobre o espaço das mulheres na empresa.