Na tarde daquele dia, Paulo Vítor agrediu, com socos e chutes (golpes semelhantes aos de capoeira, popularmente conhecidos por "voadora")

Policiais - Há 7 dias Continua foragido autor de brutal agressão contra idoso em Além Paraíba Na tarde daquele dia, Paulo Vítor agrediu, com socos e chutes (golpes semelhantes aos de capoeira, popularmente conhecidos por "voadora")

2