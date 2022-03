Prefeito de Além Paraíba se encontrou com o governador Romeu Zema em Belo Horizonte

Acompanhado do Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Pablo Teofilo; o prefeito municipal de Além Paraíba esteve cumprindo agenda em Belo Horizonte, tendo se reunido com o secretário de Estado de Esportes, José Francisco Filho. Miguelzinho e Pablo ainda tiveram reuniões com parlamentares e com algumas autoridades do Governo do Estado, muitos deles presentes ao Congresso Mineiro de Vereadores.

No encontro que teve com o governador Romeu Zema várias pautas foram tratadas. Miguelzinho ainda se reuniu com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal.

Segundo informações oficiosas, entre os vários temas discutidos na capital mineira um foi o de conseguir novos recursos para investimento no município alemparaibano.