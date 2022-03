Casos de Covid continuam em queda em Além Paraíba

Os casos de pessoas ativas com a Covid em Além Paraíba continuam em queda após um mês de janeiro assustador.

Essa queda vem sendo registrada pelos Boletins Epidemiológicos diários, desde o dia 16 de fevereiro.

Enquanto todo o período de janeiro foram registrados 1.245 casos, o mês de fevereiro encerrou em queda, com 832 casos positivos e poucas internações. Infelizmente, nos dois meses, voltaram a ocorrer novos óbitos.

Hoje, 09 de março, faz sete dias que encerrou o período de carnaval. Mesmo não havendo programação oficial da Prefeitura Municipal de Além Paraíba – como Blocos, Escolas de Samba e carnaval de rua – alguns lugares, como casas de shows e sítios, promoveram eventos particulares, o que foi permitido pela Secretaria de Saúde. Mesmo tendo havido esse tipo de aglomeração sem uso de máscara, não foi, até o momento, registrado aumento significativo dos números da Covid pelos Boletins Epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, comparando-se com o o dia 25 de fevereiro, início de carnaval.

As procuras por atendimentos na U.B.C. – Unidade Básica de Covid – seguem sob controle. Esses dados, destaque-se, são até o momento de fechamento desta matéria, 09 de março.

Nos oito primeiros dias do mês de março (01 a 08) foram registrados apenas 38 casos de pessoas positivadas com Covid em Além Paraíba.

A Prefeitura, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, inclusive já estuda a possibilidade de desobrigar o uso de máscaras em locais abertos. Mas, está esperando completar duas semanas após o fim do carnaval, para adotar essa medida de flexibilização.

Infelizmente, como já registrado em outras matérias jornalísticas aqui no site do Jornal AGORA, os meses de janeiro e fevereiro registraram seis mortes no município– sendo 01 em janeiro e 5 em fevereiro- subindo para169 o número total dos óbitos em Além Paraíba, desde o início da pandemia, em março de 2020 (o primeiro óbito oficial foi o do cantor da Banda Conexão 80, Naldo Marendino, em maio daquele ano).

Também é importante ressaltar que, durante toda a pandemia (24 meses), 5.773 além-paraibanos conseguiram vencer a Covid e foram recuperados da doença.

Vacinação

Na tarde de sexta-feira, 04 de março, a Secretaria Municipal de Saúde, emitiu um novo “Vacinômetro”. Segundo esses dados, em nosso município já são 84,04% da população acima de 12 anos vacinados com a primeira dose, e 76,53% totalmente imunizados. Essa porcentagem é o equivalente a 26.012 pessoas com a primeira dose; 23.686 pessoas com a segunda dose ou dose única. 19.316 pessoas já receberam a dose de reforço (3ª dose) da vacina contra a Covid. 1.814 crianças – de 05 a 11 anos – já foram vacinadas com a primeira dose, e, 139 com a segunda dose. Esses números irão aumentar com a vacinação da presente semana.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou a porcentagem de pessoas imunizadas com a quarta dose da vacina contra covid.