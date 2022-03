Agressor de idoso foi preso pelas autoridades policias de Além Paraíba

Munidos de mandado de prisão, policiais civis de Além Paraíba prenderam na tarde de quarta-feira, 09 de março, o agressor do idoso alemparaibano Ronaldo José Corrêa, 84 anos. Paulo Vitor, 22 anos, foi preso no bairro Granja Três de Outubro, e após detido foi encaminhado para a DP alemparaibana, a seguir entregue à direção do Presídio de Além Paraíba.

A detenção de Paulo Vitor trouxe grande tranquilidade aos familiares da vítima, isto porque estes estavam com grande receio de qualquer outro gesto de agressividade do agressor que à ocasião da covardia imposta a Ronaldo Corrêa o teria ameaçado de morte por várias vezes. “Hoje meu pai certamente terá um sono mais tranquilo e reparador, uma vez que até a noite passada, por saber que Paulo Vitor ainda estava solto, temia por sua e nossa segurança”, relatou uma das filhas de Ronaldo.

Poucas são as informações sobre a prisão de Paulo Vitor e o teor final do inquérito policial que resultou no mandado de sua prisão.