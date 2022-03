ACEAP vai promover o 1° Encontro Mulheres Empreendedoras

A ACEAP vai promover, no dia 31 de março, o 1° Encontro Mulheres Empreendedoras “Mulheres que Empoderam Mulheres: Protagonismo feminino nos negócios” será realizado em homenagem ao Dia internacional da Mulher, reunindo diversas personalidades com destaque no mundo dos negócios para compartilhar suas experiências e ensinamentos valiosos sobre o mundo dos negócios. A iniciativa é, também, uma maneira de valorizar a força e o espaço, merecidamente, conquistado pelas mulheres ao longo dos tempos.

Programação:



13h - Credenciamento

13h 30 - Abertura oficial Presidente ( Boas Vindas)

13h30 – Palestra Tema: Ivy Faria - Psicóloga

14h30 – Mural - Mediadora: Amanda Silveira

• Atitude Empreendedora - Ana Carolina Marinho – Proprietária da Papelaria Coralina

• Novo cenário na Educação – Bruna Cassaro – Especialista em Educação

• Associativismo na prática “Central de Compras” – Katiusca Balbi – Integrante do Além Hair

• Saúde – Thais Ferreira – Médica Imunologista e Alergista

• Consultoria de Imagem e o Mundo Digital – Nathalia Goulart - Consultora de Imagem





16h30 - Coffee Break

17h - Palestra – Morgana Linhares - Treinadora de Pessoas

18h30 - Coquetel de Encerramento.

O evento será só para Mulheres e você não vai perder, não é?

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas! Clica aí e vem comemorar com a gente! Faça sua inscrição