Jovens que completam 16 anos podem fazer título de eleitor

Jovens com 15 anos, que irão completar 16 anos até o dia 2 de outubro, dia do primeiro turno das Eleições 2022, já podem fazer o alistamento eleitoral. Não é necessário aguardar a data do aniversário para tirar o título de eleitor.

A Constituição Federal de 1988 garantiu aos jovens de 16 e 17 anos a possibilidade de ter o título e votar nas eleições. Nesta faixa etária, o alistamento eleitoral e o exercício do voto são facultativos.

Atualmente, Minas Gerais tem 53.754 eleitores com 16 e 17 anos, o que representa 0,35% do eleitorado apto a votar em 2022 (15.402.847). Em 2018, ano das últimas eleições gerais, o número era bem maior: 112.868 (0,72% do eleitorado apto – 15.700.966).

Atendimento

O prazo para os jovens fazerem o alistamento eleitoral é 4 de maio. A solicitação pode ser feita por meio do sistema Título Net, no site do Tribunal Regional Eleitoral. Basta preencher corretamente os dados solicitados no formulário e anexar foto do documento de identidade, selfie segurando o documento ao lado do rosto e comprovante de endereço.

Em caso de dificuldade no acesso à internet ou com o sistema, o interessado pode buscar atendimento presencial em um cartório eleitoral. O jovem deve levar um documento de identidade e comprovante de endereço.

Vale lembrar que os jovens que fizerem alistamento eleitoral até o dia 4 de maio ainda não farão a coleta da biometria, porque o cadastramento biométrico está suspenso em todo o Brasil.

O Cartório Eleitoral de Além Paraíba - Rua Heitor Mendes Nascimento, 40 - Telefone: (32) 3462-3820.