“Socorro, meu pai abusou de mim de novo”, escreveu por Whatsapp criança de 11 anos após estupro

“Socorro, mãe. Meu pai abusou de mim de novo”. Uma criança de 11 anos mandou esta mensagem no WhatsApp para a mãe pedindo ajuda contra os abusos do pai. O homem, que tem 34 anos, vive com a mulher há 12 anos no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Eles têm dois filhos.

A criança foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens para passar por exames e tomar o coquetel contra AIDS.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os policiais foram acionados pela mãe da menina. Ela havia saído para trabalhar por volta das 8h20, quando recebeu a mensagem da filha. Segundo a polícia, o pai está desaparecido. A mãe da vítima relatou ainda que o companheiro é violento e já a agrediu algumas vezes.

“Eu acordei para abrir o portão, aí ele falou que estava cedo e era para eu ir dormir”, continuou a criança em mensagem. “Eu fui, e ele veio aqui para o quarto. Já faz muito tempo que ele faz isso, desde os 9 anos. Eu não aguento mais. Ele falou (que) se eu falar com alguém, nós dois morremos”.

A maioria dos estupros contra crianças acontece dentro de casa e, geralmente, o abusador é uma pessoa conhecida da família. Em 2020, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 67% dos estupros contra crianças de até 13 anos ocorreram em ambiente doméstico, conforme informações de reportagem de Carolina Fortes para a Revista Fórum.