Prefeitura de Aventureiro firma convênio com o BDMG e vai realizar calçamentos

Foi realizada na quinta-feira, 10 de março, a assinatura do contrato do calçamento da pavimentação das Ruas: Altivo Furtado Pires e Manuel Gomes; referente ao Processo Licitatório 010/2022, tomada de Preço 001/2022 a qual se deu como empresa vencedora a Empresa LEMA CONSTRUÇÕES, do Estado do Rio de Janeiro.

Uma obra grande, orçada em torno de R$450,000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), financiamento do BDMG, que vai trazer vários benefícios para os moradores do distrito de São Domingos.