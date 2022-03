Governo do Rio anuncia concurso PMERJ com 2 mil vagas

Após oito anos, o Estado do Rio de Janeiro realizará um novo concurso para soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 10, pelo governador Cláudio Castro.

Serão 2 mil vagas para homens e mulheres. As provas serão aplicadas ainda em 2022 e o ingresso dos aprovados está previsto para 2023.

"Desde o ano de 2014, o governo do Estado não abre vaga para concurso de soldado da Polícia Militar. E agora estamos abrindo o concurso para o ano de 2022 ainda. São 2 mil vagas para praças (soldados). É a gente demonstrando que o governo do Estado volta a ter capacidade de investimento na Polícia Militar, na Polícia Civil. Ou seja, na Segurança Pública", disse o governador em vídeo publicado nas redes sociais .

Cláudio Castro ainda fez o seguinte alerta: "fique ligado que já já a gente abre o edital". Em resposta à Folha Dirigida, a Assessoria de Imprensa da PMERJ não precisou uma data para a publicação do edital.

De acordo com o setor, detalhes ainda precisam ser finalizados. Como por exemplo, a contratação de uma banca organizadora, definição do cronograma e do número fechado de vagas e a distribuição entre homens e mulheres.

A carreira de soldado da PM do Rio tem os seguintes requisitos:

Idade entre 18 e 32 anos;

Ensino médio completo;

Altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens;

Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior.

A remuneração inicial dos aprovados é de R$3.452,55. O regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade no cargo.

No dia 11 de janeiro, foi publicada a Lei nº 9.546, em que o governo do Rio de Janeiro aumenta a idade máxima de ingresso na Polícia Militar (PMERJ) para 32 anos. Antes, o limite era 30 anos.

O obstáculo para abertura do concurso era a chamada de todos os remanescentes da seleção de 2014 para soldados. Esse processo, no entanto, foi encerrado em janeiro, com o ingresso da última turma de aprovados no curso de formação.

Concurso PMERJ para soldado tem sete etapas

Tradicionalmente, os concursos para soldado da PMERJ são compostos por sete etapas:

Exame intelectual (prova objetiva e redação); Avaliação psicológica; Exame antropométrico; Teste de aptidão física (TAF); Exame toxicológico; Exame médico; Investigação social e documental.

Os aprovados ainda são submetidos a curso de formação profissional. Essa estrutura deve ser mantida no próximo edital. Porém, devem acontecer atualizações no conteúdo programático das provas.

No último edital, foram abertas 6 mil vagas para soldados da PMERJ, sendo 5.400 para homens e 600 para mulheres. Pela natureza do cargo, não houve reserva para pessoas com deficiência.

As provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, foram realizadas em agosto de 2014, apenas dois meses após a publicação do edital.

No decorrer de cinco horas, os concorrentes tiveram que responder a 40 questões distribuídas pelas disciplinas de: Língua Portuguesa (10 questões); História (5 questões); Geografia (5 questões); Sociologia (5 questões); Informática (5 questões); Legislação de Trânsito (5 questões); Direitos Humanos (5 questões).

Além de elaborar uma redação de 20 a 30 linhas. Foram corrigidas 30 mil provas discursivas.