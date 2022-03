MG confirma a 55ª morte por Covid-19 de bebê de menos de um ano

A Covid-19 matou mais um bebê menor de 1 ano em Minas Gerais. Desde o início da pandemia até a manhã de quarta-feira (9), 55 pacientes desta faixa etária foram vítimas da doença no Estado, conforme dados divulgados no boletim epidemiológico. A idade exata da criança, assim como a cidade de origem, não são informadas.

Ainda segundo o levantamento, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde, outras 45 crianças menores de 10 anos, além de 77 jovens de 10 a 19, também morreram em decorrência de complicações da doença. Os óbitos fazem parte das mais de 60 mil vítimas da Covid em Minas.

Minas já vacinou 1 milhão de crianças

Minas Gerais já tem mais de um milhão de crianças, de 5 a 11 anos, vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A marca foi atingida na quarta-feira (09), conforme boletim da Secretaria de Estado de Saúde. A campanha de imunização infantil completa dois meses na próxima segunda-feira (14) sem registros de reações graves às aplicações, mas ainda com desafios à frente. Até o momento, a cobertura vacinal no Estado é de 56% para a primeira dose, longe do ideal defendido por especialistas, que é a aplicação em 100% do público. Conforme o Executivo, cerca de 49 mil crianças já receberam a segunda dose da vacina, totalizando 2,6% do público-alvo com duas aplicações.