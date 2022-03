Independente lança projeto gratuito de atividades esportivas

A nova diretoria do Esporte Clube Independente iniciou o ano de 2022 com muita novidade para os sócios do clube. Entre tudo o que vem por aí durante todo o ano, amanhã, sábado, 12 de março, será iniciado um novo projeto de incentivo esportivo para os associados, batizado de PROJETO ACTION. As diversas atividades esportivas que farão parte do novo projeto NÃO terão nenhum custo adicional para os associados do Independente.

"Agora não tem mais desculpas para deixar de viver um estilo de vida mais saudável".

As atividades já estão com calendários elaborados e serão divididas por dias e horários.

Os sócios poderão desfrutar de várias atividades físicas, como: Hidroginástica, Treinamento Funcional, Vôlei de Areia, Futsal, Beach Tennis, Futevôlei, Práticas Esportivas; e até mesmo atividades especialmente direcionadas para a terceira idade, o "Viva Mais".

As aulas acontecerão às quartas-feiras, quintas-feiras, sábados e domingos.

Todas as modalidades serão acompanhadas com profissionais capacitados.

A reportagem do Jornal AGORA conversou com o presidente do Esporte Clube Independente, Guilherme Madeira Sydio, sobre esse fantástico projeto que vai trazer bem-estar e vida saudável para os sócios.

“Acreditamos no poder transformador que tem a prática de atividades físicas na vida de todo ser humano que deseja ter um estilo de vida mais saudável.

A iniciativa de aumentar a variedade e horários disponíveis de atividades físicas é com a finalidade de beneficiar sócios de todos os gêneros e idade.” – informou Guilherme Madeira Sydio, conclamando: "Vem para o ACTION. Vem para o Indepa!"

Confira abaixo os dias e horários de cada modalidade: