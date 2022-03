Aeroporto de Montes Claros é certificado pela Infraero

Aeroporto de MoC é certificado

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeronáutica (Infraero) informou que o Aeroporto Mario Ribeiro, de Montes Claros, obteve a Certificação Operacional por meio da Portaria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O aeroporto agora pode ser utilizado regularmente por quaisquer aeronaves compatíveis com o código de referência 4C, ou inferior, e as operações de voos podem ocorrer no período diurno e noturno. De acordo com o superintendente da Infraero no Aeroporto de Montes Claros, Samir Mendonça, o processo de certificação atende aos normativos, é fruto de um trabalho conjunto entre as equipes da Infraero e segue as melhores práticas e níveis elevados de segurança operacional. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Procon de Muriaé fiscaliza postos

Após receber diversas denúncias de que após o anúncio do aumento dos combustíveis, que estava programado para esta sexta-feira, 11, os postos já estavam cobrando valores mais altos, o Procon de Muriaé esteve nos postos da cidade na tarde de quinta-feira, 10. Os estabelecimentos que já praticavam o aumento de preço nas bombas, serão notificados e precisarão comprovar que compraram combustível das distribuidoras, já com valor reajustado, antes do governo repassar a alta aos consumidores. (Gazeta de Muriaé)

Banco arrecada 130k de mantimentos

A equipe do Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) participou do Dia de Campo 2022 na Fazenda Laboratório do Unifor-MG. O evento foi realizado pelo curso de Engenharia Agronômica em parceria com o curso de Medicina Veterinária. Além do apoio nas atividades, durante toda a semana a equipe esteve presente no preparo e montagem do evento. Na oportunidade, foram arrecadados mais de 130 quilos de alimentos não perecíveis que serão encaminhados a famílias em situação de vulnerabilidade social. (Últimas Notícias - Formiga)

Projeto Jovens Mineiros Sustentáveis

Ipatinga é um dos 70 municípios selecionados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para participar do Projeto Jovens Mineiros Sustentáveis. Ocorreu um evento na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, com a presença do governador do Estado, Romeu Zema, onde todas as cidades contempladas receberam os materiais relativos ao projeto. O município foi representado na ocasião pela secretária de Educação Patrícia Avelar, que ressaltou a importância de mais essa conquista para a cidade. (Diário do Aço – Ipatinga)

Vazamento de material no sistema de disposição de rejeitos

O vazamento de material industrial da AngloGold Ashanti atingiu o leito do Córrego Cuiabá, no bairro Pompéu, em Sabará, que amanheceu com a coloração acinzentada. O rejeito já chegou no rio Sabará e no Rio das Velhas. A empresa informou que houve vazamento de material industrial não tóxico e não perigoso da mina Cuiabá e que ele foi estancado. Segundo a mineradora, o material vazado é parte da rocha extraída do subsolo, que, após passar pelo processo produtivo, é classificado rejeito não perigoso, e que a coloração cinza é característica do próprio mineral. (Folha de Sabará – Sabará)

Dengue aumenta em Uberaba

Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas Gerais apontam que o número de casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue em Uberaba subiu, na comparação com o último levantamento. Na cidade, ainda segundo o Boletim Epidemiológico, 174 casos suspeitos de dengue foram registrados este ano, sem óbitos. No último levantamento, realizado na semana anterior, o número de casos suspeitos era de 167. Em Uberlândia, segundo os dados divulgados pela SES, são 178 os casos suspeitos de dengue; antes, eram 150. Não há óbitos registrados em nenhuma das duas cidades. Minas Gerais registrou 8.660 casos prováveis de dengue. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Rede limita venda de produtos

A venda de leite, arroz, óleo de soja e açúcar está limitada em todas as unidades dos supermercados ABC em Divinópolis e outras cidades de Minas Gerais. A informação foi divulgada pela assessoria da empresa nesta sexta-feira. A justificativa, segundo o grupo, é o aumento dos preços. “Com objetivo maior de garantir à nossa população a regularidade do abastecimento de alimentos e demais gêneros básicos, informamos que estamos sobre forte pressão de aumento de custos das indústrias de leite, feijão, óleo, arroz, açúcar e trigo”, afirmou a nota. (Jornal Agora – Divinópolis)

Furto de hidrômetros aumenta

Um levantamento feito pela Copasa apontou que houve aumento de furto de hidrômetros em Pouso Alegre. Em comparação com os meses de janeiro e fevereiro de 2021, o crescimento foi de 25 vezes neste mesmo período de 2022. Segundo a Copasa, entre janeiro e fevereiro de 2021 foram registrados quatro furtos de hidrômetros. Neste mesmo período, em 2022, foram 104 furtos. Segundo o gerente regional da Copasa, após um furto de hidrômetro, é preciso que a vítima registre um boletim de ocorrências imediatamente. Se comprovado o furto, o cliente não pagará a reposição do aparelho. (Diário Regional – Pouso Alegre)