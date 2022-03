Estudante do Sebastião Cerqueira morre afogado em Fernando Lobo

Um adolescente de 17 anos foi vítima de afogamento na tarde de ontem, domingo, 13 de março. O jovem, de nome Clayton Rodrigues Silva, estava com amigos no local conhecido como "poção do Remanso", onde o pequeno riacho São João deságua no Rio Paraíba do Sul, na localidade de Fernando Lobo em Além Paraíba. Esse é um local que tem muitas prainhas de areia, quando as comportas da usina da represa da Light, na Ilha do Pombos, ficam fechadas. A vazão do rio Paraíba estava baixa.

Segundo parentes da vítima, o rapaz teria pisado em falso em uma parte de areia, que acabou cedendo, e afundou. Os amigos empreenderam todos os esforços para tirar Clayton das águas, mas somente conseguiram resgatar o corpo quase 30 minutos após o afogamento. O SAMU foi acionado porém a equipe de socorro não conseguiu reanimar a vítima "devido à grande quantidade de acidose causada em decorrência do afogamento". O garoto já havia entrado em óbito.

Clayton Rodrigues Silva, de 17 anos, era filho do casal Sílvia Rodrigues e Creir Silva ("Didico), moradores no Conjunto Habitacional Ivo Baranda, na estrada do Gauchão, em Além Paraíba. O adolescente era aluno da Escola Estadual Sebastião Cerqueira.

O corpo de Clayton seguiu, na manhã desta segunda-feira, 14 de março, para o IML de Juiz de Fora. Até o início da tarde ainda não havia sido divulgado pela família o horário do sepultamento.