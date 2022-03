PM participa de palestra na "Semana da Mulher" da Escola Castelo Branco

Na manhã da ultima sexta-feira, 11 de março, a Polícia Militar de Além Paraíba (52ª Cia PM), representada pelo 1º Tenente Roberto e a Cabo Daniele, participou de uma importante palestra, encerrando a "SEMANA DA MULHER", na Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco, localizada no bairro Ilha Recreio em Além Paraíba-MG. O evento foi organizado pela direção da escola.

Com o tema "Violência Doméstica", a palestra contou com aproximadamente 80 alunos do ensino do 6º ao 9º ano e também do ensino Integral, objetivo na prevenção, conscientização contra os crimes contra a mulher e a garantia de proteção as mesmas por meio da Lei Maria da Penha.