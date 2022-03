Unimed conquista o prêmio Marcas de Confiança pela 21ª vez consecutiva

São Paulo, 10 de março de 2022 – A Unimed acaba de ser reconhecida como a marca mais lembrada na categoria Assistência Médica pelo prêmio Marcas de Confiança. Esta é a 21ª vez consecutiva que a cooperativa figura no primeiro lugar. De acordo com o levantamento, a Unimed obteve a preferência de 44% dos respondentes, com ampla vantagem a frente dos concorrentes – com 14% e 9%. A marca está entre as que obtiveram as votações mais altas no levantamento desta edição, além de ter sido contemplada com o selo Platinum, que representa o mais alto nível de excelência.

Como única vencedora em seu segmento desde que a pesquisa foi lançada, em 2002, a Unimed reafirma a liderança incontestável em sua categoria. O resultado valoriza a força e a relevância do Sistema Unimed no setor de saúde suplementar e o compromisso com o cuidado de seus beneficiários. “Temos orgulho em ver evidenciado o compromisso do médico cooperado e de seus colaboradores com o cuidado, por meio da atuação cooperativista, reconhecido na lembrança de famílias brasileiras como sinônimo de confiança”, destaca Rubens Carlos de Oliveira Junior, diretor de Desenvolvimento de Mercado da Unimed do Brasil. “O prêmio ressalta a convicção das pessoas de que podem sempre contar com o Sistema Unimed, inserido e atuando em prol das comunidades, disseminando saúde de qualidade, de forma próxima e relevante”, conclui.

Promovido pela revista Seleções em parceria com o Instituto Datafolha, o prêmio Marcas de Confiança tem como objetivo identificar e premiar marcas, instituições, profissões, ONGs e personalidades que se destacam como as preferidas dos consumidores, por meio da opinião dos assinantes da revista em 24 categorias diferentes. Para chegar ao resultado do levantamento de 2022, foram realizadas mil entrevistas durante o período de 1º a 25 de outubro, em todo o País.

De acordo com a publicação, o reconhecimento das marcas em meio às mudanças profundas na forma de trabalhar, interagir e fazer uso de seus bens e serviços nos últimos anos ganha uma importância ainda maior, pois mais do que observar sua qualidade, o público consumidor está atento na forma como interagem, além de dedicar atenção aos seus valores e posicionamento institucional.

Nesse contexto, a conquista reflete a importância da capilaridade da marca e a oferta de cobertura assistencial em todos os momentos. Investimentos estruturantes em assistência emergencial, contratação de profissionais para a linha de frente e demais áreas de atendimento e ações sociais no período de enfrentamento da pandemia de Covid-19 ressaltam o compromisso da Unimed com o cuidado e a atuação ao lado da sociedade. Destaca-se ainda a oferta de 153 hospitais próprios, sendo 15 deles inaugurados em 2020 e 2021, com mais de R$1,5 bilhão investidos por meio de recursos do médico cooperado.

Sobre a Unimed

Em 2022, a Unimed completa 55 anos de atuação, na liderança do setor de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje compõe um sistema de 341 cooperativas médicas, que estão presentes em 86% das cidades brasileiras e atendem a 18,5 milhões de pessoas. A Unimed reúne 118 mil médicos cooperados, gera 134 mil empregos diretos e dispõe da maior rede assistencial do país, formada por 153 hospitais próprios e cerca de 2,5 mil hospitais credenciados, além de unidades de pronto-atendimento, clínicas e laboratórios, entre outros serviços. Toda essa operação injeta, no sistema de saúde brasileiro, mais de R$ 56 bilhões por ano. A Unimed também se destaca nos segmentos de planos odontológicos, seguros de saúde, vida, previdência privada e patrimoniais, na gestão de recursos financeiros, bem como na educação voltada à saúde e ao cooperativismo.