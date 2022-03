Além Paraíba perde mais um nome ligado ao rádio: Carlos Roberto ‘Banjo’

Foi sepultado na manhã desta quarta-feira, 16 de março, no Cemitério do Santíssimo de Além Paraíba, o corpo do ex-radialista e redator de notícias da Rádio 102,7FM, Carlos Roberto Pereira da Silva, o popular “Banjo”, de 71 anos de idade.

Ele foi vítima de um infarto fulminante, no início da tarde de ontem, 15 de março, enquanto fazia um repouso após o almoço, em sua residência, na Rua Dr. Sobral Pinto, na Vila Laroca. O corpo de “Banjo” foi velado na Capela Mortuária Municipal, na presença de sua filha Lara Sendon; a ex- companheira e melhor amiga, professora Rosângela “Tatá Sendon”; suas irmãs, Marília e Marilene; demais familiares; e os inúmeros amigos que conquistou durante a vida.

Em pouco mais de um mês, Além Paraíba perdeu duas grandes personalidades ligadas à rádio-comunicação e à cultura local. No início de fevereiro faleceu o também ex-radialista Paulo Rocha, o “Paulão”; e, agora, Carlos Roberto Pereira da Silva.

Para muitos, o “Carlinhos”; para a grande maioria, o “Banjo”— Carlos Roberto Pereira da Silva teve grande popularidade em Além Paraíba desde sua adolescência e juventude. Ainda aluno do Colégio Além Paraíba, na década de 60, iniciou uma carreira na música, como integrante do coral do CAP, sob a direção do maestro Rui Capdeville. Deste coral surgiram inúmeros talentos artísticos fundadores do emblemático conjunto Vanguarda, que chegou a fazer sucesso em nível nacional.

"Banjo" foi um histórico militante do Partido dos Trabalhadores de Além Paraíba. Chegou a ser candidato a prefeito pelo PT em 1982. (Foto: Arquivo Jornal Agora)

Mais tarde, “Banjo” afastou-se das artes e saiu de Além Paraíba para cursar Engenharia Química, formando-se nesta profissão. Ao final do curso, mudou-se para os Estados Unidos para fazer especialização na área. De volta ao Brasil, no final dos anos 70, radicou-se em São Paulo, onde trabalhou como engenheiro em indústria multinacional e onde conheceu os “peões do grande ABC” paulista, dentre eles o líder sindicalista que despontava para o Brasil, Luís Inácio da Silva, o “Lula”. Ao retornar para Além Paraíba, abriu um pequeno supermercado, na Rua Adão Araújo, e pouco tempo depois transformou o local no mais famoso bar da cidade, nos anos 80: o “Bar do Banjo”, reduto de intelectuais, políticos e jovens ligados à cultura. Foi neste mesmo período que “Banjo” se uniu a outros amigos, fazendo crescer o recém-surgido Partido dos Trabalhadores, ao qual se filiou e foi o primeiro candidato a prefeito pelo PT de Além Paraíba. Na ocasião, obteve quase mil votos, o que foi considerado uma vitória, devido ao fato do PT trazer o que era considerada uma utópica proposta de nova política no país, com a participação de trabalhadores e comunidades de base.

Nos anos 90 “Banjo” voltou a se envolver com a política, desta vez apoiando o seu particular amigo Dr. Miguel Belmiro, que foi eleito prefeito de Além Paraíba pelo PSB, em 1996. Ao assumir o governo, em 1997, o prefeito Dr. Miguel indicou Carlos Roberto “Banjo” para a sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Alguns anos mais tarde, quando o grande amigo e empresário Rogério Lobo comprou a rádio 102,7 FM (que até então pertencia ao grupo Cataguases Leopoldina, atual Energisa) “Banjo” foi convidado para trabalhar na referida emissora. Inteligente, muito bem-informado e bastante articulado verbalmente, “Banjo” transformou-se em redator-chefe da 102 e comentarista de notícias diárias. Permaneceu na emissora até o início da pandemia, em março de 2020.

Dentre todas as atividades que o engenheiro, ex-empresário e radialista desempenhou na cidade, há ainda que se destacar o seu empenho na criação da Escola de Samba Acadêmicos da Vila, que infelizmente durou apenas alguns anos, mas que deu grande glória ao bairro onde “Banjo” morou uma vida inteira e onde faleceu na última terça-feira, 15 de março, data em que sua única filha, Lara Sendon (mãe de seu neto Joaquim) aniversariava. “Banjo” chegou a falar com Lara, que hoje reside no Rio de Janeiro, através de um aplicativo de mensagem, parabenizando-a pela data, poucos minutos antes de falecer.