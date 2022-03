Além Paraíba libera uso de máscaras em ambientes abertos e fechados

Em razão do baixo número de casos de COVID-19, seguindo deliberação do Estado de Minas Gerais, o Prefeito Municipal Miguel Belmiro de Souza Júnior assinou o Decreto nº 6.618 de 16 de março de 2022 que libera o uso de máscaras faciais em ambientes abertos e impõe diversos condicionantes que seguem no decreto acima.

O Decreto ainda recomenda que imunossuprimidos e pessoas com comorbidades sigam usando máscaras e que todos devem evitar aglomerações, higienizar as mãos e seguir com as medidas não farmacológicas recomendas.

Além Paraíba é uma das cidades que proporcionalmente maus rápido vacina a população. É importante que aqueles que não completaram o ciclo vacinal ou receberam o imunizante procurem uma unidade de saúde para receber a vacina anti Covid-19.