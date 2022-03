Cidade de Pirapetinga desobriga o uso de máscaras

A Prefeitura Municipal de Pirapetinga/MG publicou na manhã de ontem, 16 de março, o Decreto n° 053/2022, onde o mesmo dispensa a obrigatoriedade de utilização do uso de máscaras de proteção no município.

O Decreto se da devido ao avanço da vacinação na cidade e da queda no número de casos ativos da COVID-19.

No Decreto ainda, o Prefeito desobriga a utilização de máscaras também em locais fechados, mais ressalta que todas as pessoas frequentadoras e usuários estejam com o esquema vacinal completo.

Até a data de ontem, o município já aplicou 9.110 da 1ª dose ; 8.097 da 2ª dose; e, 3.928 da dose de reforço.