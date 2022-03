Condenado por estupro em 2018 em Pirapetinga é preso em Pádua

Um homem condenado pelo crime de estupro contra a neta da companheira dele em 2018 foi preso na quarta-feira, 16 de março, no bairro Glória, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. O crime foi cometido no estado de Minas Gerais.

A prisão foi realizada por policiais civis de Pádua, após levantamento de dados de inteligência e monitoramento. O homem era procurado desde 2018.

O criminoso foi localizado pelos policiais em uma borracharia, onde estava trabalhando. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão condenatória expedido pela Comarca de Pirapitinga. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário