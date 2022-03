Enxadristas realizaram campeonato relâmpago

Associação de Enxadristas de Além Paraíba/MG conjuntamente com a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, realizaram no último domingo, 13 de março, o Campeonato de Xadrez Relâmpago - CAXARE 2022, abrindo a temporada do xadrez na cidade.

O campeonato foi realizado na Galeria do Cine Teatro Brasil e contou somente com enxadristas de Além Paraíba/MG, tendo sido disputado em 05 rodadas. Após os confrontos tivemos a seguinte classificação final*:

1º lugar: Marcos Tavares – 04 pontos;

2º lugar: Frank Casadio – 03,5 pontos;

3º lugar: Francisco Carlos – 03,5 pontos

* jogadores que foram premiados, classificação completa no site da AEAP.

Para ver as demais informações sobre o torneio, como os resultados dos confrontos, fotos, etc. acessem o site www.aeapxadrez.com.br.