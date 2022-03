‘Rato’ já se encontra na cadeia

Um individuo de nome Alexandre, apelidado de “Rato”, foi detido por policiais militares ao final da tarde de ontem, quarta-feira, 16 de março, suspeito de ter invadido uma residência no Morro dos Cabritos na noite anterior onde teria furtado R$ 120,00 e “limpado” as panelas que estavam em cima do fogão.

Segundo informações de moradores vizinhos, “Rato” teria chegado ao interior da residência invadida passando por um quintal e utilizando uma escada.

“Rato”, velho conhecido das páginas policiais, dias atrás teria saído de um presídio onde desfrutava de férias por roubo e furto.

Detido no bairro de São José, após os trâmites legais foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil Regional, em Leopoldina.